Suat SÖĞÜT/FİNİKE, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör'de yer alan Finike Belediyespor'un sezon açılışı törenle yapıldı.

Finike 100. Yıl Stadyumu'nda yapılan sezon açılış törenine Kaymakam Ergün Baysal, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Anas, Teknik Drektör Ahmet Kurum, belediye meclis üyeleri, sporcular ve futbolseverler katıldı.

Programda, önceki dönem Kulüp Başkanı Ümit Kuru ve Teknik Direktör Talip Bay'a plaket verildi. Plaket töreninin ardından sezonun kazasız geçmesi dileğiyle kurban kesildi ve dua yapıldı. Sezon, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin başlama vuruşuyla açıldı.

Başkan Geyikçi, "Finike Belediyespor'un sezon açılışına katılarak destek olduk. Bundan sonra da takımızın her zaman yanında olacağız. Önceki dönem takıma emek veren teknik ekibe teşekkür ediyorum. Yeni sezonda takımımıza ve tüm ekibe başarılar diliyoruz" dedi.

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