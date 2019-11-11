Finike Belediyespor- Mahmutlarspor: 1- 0

Ahmet ACAR/FİNİKE, (DHA) - ANTALYA Süper Amatör Lig'te oynanan 8. hafta maçında Finike Belediyespor, deplasmanda Alanya temsilcisi Mahmutlarspor'u 1- 0 yendi.

Alanya Kestel Stadı'nda oynanan maçı, Sedef Kıranoğlu, Ömer Badak, Berkay Göktuğ Başkırşen hakem üçlüsü yönetti. Maç, Mahmutlarspor'un vuruşu ile başladı. Maça atak başlayan taraf Finikespor oldu. 5. dakikada Finikespor atağında Recep net gol pozisyonunda topu dışarı attı. 13. dakikada Finikespor atağında Haşim'in şutunu, kaleci Hamza kurtardı. 27. dakikada Finikespor atağında Haşim'in pası ile buluşan Recep, plase bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol ilk yarının da skoru oldu.

İkinci yarıda Mahmutlar uzun toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Maçın 70. dakikada Finikespor atağında, Burak'ın ortasına Ramazan çok sert vurdu. Kaleci Hamza'ya çarpan top kornere çıktı. Maçın 80. dakikasında hakeme sürekli itiraz eden Mahmutlar teknik direktörü Mehmet Kılınç, orta hakem sedef Kıranoğlu tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi. Karşılaşma Finike Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Finikespor aldığı bu galibiyetle puanını 10 çıkararak ligde 9. sırada yer aldı. Mahmutlarspor ise 3 puanda 10. sırada kaldı.

Maçta, Mahmutlarspor'dan Fatih, Mevlüt, Ferdi ve Batuhan, Finikespor'dan Recep ve Sercan sarı kart gördü.

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