Finalin anahtarı orta sahada! İtalya - İspanya finale kim kalacak?

Euro 2020'de yarı final heyecanı başlıyor. Turnuvanın en iyi istatistiklerine sahip iki takımı yarı finalde eşleşti. Şampiyona öncesi tahminlerin hep Fransa-İtalya yarı finali olarak geçtiği bu maçta İtalya ve İspanya kozlarını paylaşacak.









5'te 5, Namağlup 32 mücadele, rekorlar...

İtalya turnuva öncesi de istim üzerindeydi ancak Euro 2020'ye adeta damga vurdular. Roberto Mancini'nin ekibi A Milli Takım karşısında 3-0 kazandığı açılış maçının ardından firesiz yoluna devam etti. İtalyanlar 5'te 5 yapan tek ülke konumunda. Aynı zamanda 32 maçlık yenilmezlik serisi ile dünya rekoru peşindeler ve bu rekor İspanya ile Brezilya'ya ait. İspanya 2007-09 arasında üst üste 35 maç yenilmemiş ve 1993-96 arasındaki Brezilya'ya ortak olmuştu. İtalya, Milli Takımlar düzeyinde gol yememe rekorunu bu turnuvada geliştirdi

Gol, Pas, Topla Oynama İspanya'da

Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok kupa kazanan iki takımdan biri olan İspanya (3) aynı zamanda son dönemlerin en formda takımı. İspanya Euro 2012'de İtalya'yı 4-0 yenerek şampiyon olmuştu. İspanya bu turnuvada da beklenmedik şekilde en golcü takım (12), en çok pas yapan takım (%89.4) ve en çok topla oynayan %67.2 takım oldu

Veratti - Jorginho - Barella vs. Busquets - Koke - Pedri

Turnuvanın en ilginç orta saha mücadelesi yarı finalde olacak. Pas, topla oynama gibi istatistiklerde hep ön planda olan İspanya'da meşhur 'tiki-taka' futbolu belki yok ama esintileri devam ediyor. Busquets, Koke ve Pedri oldukça etkili. 18 yaşındaki Pedri, toplamda turnuvanın en çok koşan oyuncusu (61.5 km) olurken 90 dakikayı baz alırsak 11,2 km ortalama ile Jorginho ve 11,5 km ortalama ile Koke en iyi oyuncular arasında yer aldı





Veratti ve Jorginho top kaybetmiyor

İtalya'da ise Veratti %95,7 ve Jorginho %95,2 pas isabet oranı ile adeta parıldıyor. Bu kadar isabetli pas yapan ve top kaybetmeyen İtalya'da Barella hücuma ciddi katkı veriyor. Attığı klas golle Belçika maçında perdeyi açmıştı. İtalya aynı zamanda 101 şut ile en çok şut çeken takım konumunda yer alıyor.

Uzaktan şutlar önemli!

İtalya turnuvada 11 golünün 3 tanesini ceza sahası dışında attı. Özellikle Barella ve Insigne'nin bu alanda ön planda olduğunu söylemek gerekir. İspanya ise ceza sahası dışından gol atamadı.

Bir tarafta 160 milyon Euro değeri olan İtalya orta sahası (Veratti 65 M €, Barella 55 M €, Jorginho 40 M €) diğer tarafta ise 139 milyon Euro değeri ile (Pedri 70 M €, Koke 60 M €, Busquets 9 M €) Matadorlar var.









Notlar

İtalya ile İspanya, büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) dokuz kez karşılaştı. İtalya 4 kez, İspanya 1 kez (Euro 2012 final) kazandı ve 4 maç berabere bitti

İspanya ile İtalya arasındaki son 14 maçta İtalya sadece iki kez kazandı. İki takım en son 2018 Dünya Kupası elemelerinde eşleşmiş, İtalya'daki maç 1-1 biterken İspanya'da kazanan ev sahibi olmuştu. (3-0)

Euro 2016'da İtalya'nın 2-0 kazandığı maçta %59 topla İspanya oynarken gollerden biri halen kadroda yer alan Chiellini atmıştı. Sözü geçen maçta Jordi Alba, Busquets ve Morata da yer almıştı.

Turnuvanın en golcü üç takımından ikisi karşılaşıyor:

12-İspanya

11-İtalya, Danimarka





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr











