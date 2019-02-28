Finale 1 maç kaldı

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Slovenya ekibi GEN-I Volley’i deplasmanda 3-2 yenerek final için avantaj yakaladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor’un isim haklarını satın alarak Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde mücadele etmeye başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu sezon yer aldığı CEV Challenge Kupası’nda finale çıkmaya çok yaklaştı.

Bu sezon 16’lı final turundan katıldığı organizasyonda ilk olarak Beşiktaş’ı saf dışı bırakan Aydın temsilcisi, 8’li final turunda Belçika’dan Hermes ve 4’lü final turunda da Yunan ekibi AO Thiras’ı eledi.

Yarı finalde eşleştiği Slovenya ekibi GEN-I Volley’i dün deplasmanda 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle 6 Mart Çarşamba günü Aydın’da rövanş maçına çıkacak.

Rakibini mağlup ettiği takdirde adını finale yazdıracak Türk temsilcisi, müsabakayı 3-0 veya 3-1 kaybetmesi halinde organizasyona veda edecek. Karşılaşmayı konuk ekibin 3-2 üstün bitirmesi durumunda finale çıkacak ekip altın setin ardından belli olacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor finale çıkması halinde ilk maçını 20 Mart Çarşamba günü Aydın’da, rövanş karşılaşmasını ise 27 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacak.

Yarı finalin diğer eşleşmesinin ilk maçında İtalyan ekibi Saugella, Fransa’da Volero’yu 3-2 mağlup etti.

AA