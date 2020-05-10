Finalde büyük heyecan! 1907 Fenerbahçe Espor-fastPay Wildcats

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligin’de yarı final heyecanı 1907 Fenerbahçe Espor - Team Aurora mücadelesiyle başladı. FB tarafı eşleşmenin açık ara favorisi konumundaydı. Lig aşamasını lider olarak tamamlayan Fenerbahçe'nin adını kolayca finale yazdıracağı düşünülüyordu. Team Aurora ise çeyrek finalde büyük bir başarıya imza atarak Papara SuperMassive’i elemişti. Benzer bir başarıyı FB karşısında da yakalamak istiyordu.

Team Aurora bir kez daha zor olanı başardı ve seride 2-1 üstünlük yakaladı. Final bileti için yalnızca bir galibiyete ihtiyaçları vardı. Ne var ki 4. maçtan itibaren 1907 Fenerbahçe seriye ağırlığını koydu. Orta koridor oyuncusu Blue’nun gösterdiği muazzam performans ile FB seriyi 3-2 kazanmayı başardı.

Böylelikle 1907 Fenerbahçe üst üste 2. defa KMF’ye yükseldi. Takım geçen sezon da KMF’de oynamış ve şampiyonluğa ulaşmıştı.

Wildcats’in Yenilmezlik Serisi

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin 8. haftasından itibaren Covid-19 salgını sebebiyle maçlar evden oynanmaya başladı. Genç bir kadroya sahip olan Wildcats, bu değişiklik ile birlikte bambaşka bir takım halini aldı. Lig aşamasında evde oynadıkları 4 karşılaşmayı da kazandılar. Çeyrek finalde GALAKTICOS’u 3-0 mağlup ettiler.

IW’nin yarı finaldeki rakibi ise bu mevsim küllerinden yeniden doğan Dark Passage’tı. Eşleşmenin favorisi DP gibi görünse de IW’nin hız kesmeye niyeti yoktu. 3-0’lık net bir galibiyet fastPay Wildcats’i KMF’ye taşıdı. Takım 10 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

Bütün IW oyuncuları kariyerlerinde ilk defa final heyecanı yaşayacak.

Kış Mevsimi Finali 11 Mayıs’ta

1907 Fenerbahçe Espor ile fastPay Wildcats’i karşı karşıya getirecek KMF 2020, 11 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Karşılaşmalar canlı olarak watch.lolesports.com adresinden yayınlanacak.