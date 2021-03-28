Final Spor - Mamak Belediyesi: 69-78

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SALON: Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi

HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan, Erhan Gürsel, Batuhan Kümükoğlu

FİNAL SPOR: Christopher George Harris 11, Terrell Glenn Allen 19, Ömer Faruk Ermat 8, Gurur Baybora 11, Murat Erensoy 2, Onur Sonsırma 9, Göktürk Gökalp Ural 8, Doğancan Tokmak, Mustafa Kırcali 1, Alparslan Uruk

MAMAK BELEDİYESİ: Umar Atın 4, Diante Levan Watkins 13, Özgür Şahin 6, Mustafa Baki Görür 13, Predrag Samardjiski 9, Mertcan Solkol 21, Oğuzhan Tosun, Yesukan Onar 2, Bulut Altın 4, Arda Berk Kaya 1, Engin Sefa Pamukçu 5

1.PERİYOT: 19-13

DEVRE: 37-40

3.PERİYOT: 59-54

Türkiye Basketbol Ligi’nde 24. Hafta mücadelesinde Final Spor, sahasında ağırladığı Mamak Belediyesi’ne 69-78 mağlup oldu.

Karşılıklı sayılar ile başlayan mücadelenin 5. dakikası Final Spor’un 6-4 üstünlüğü ile geçildi. Periyodun sonlarına doğru ritim bulan Bursa temsilcisi, Onur ve Harris’in basketleriyle skoru 17-6’ya çekti. Akabinde direnç gösteren konuk ekipte Mertcan’ın son saniye 3’lüğü sonrası ilk periyot ev sahibinin 19-13 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci periyoda iyi başlayan Mamak Belediyesi, Mertcan’ın dış atış isabetiyle öne geçti: 20-21. Her iki ekip de bu bölümde hücumda üretken bir görüntü çizerken, başa baş geçen mücadelede üstünlük sürekli olarak el değiştirdi. Periyodun sonunda yine Mertcan’ın sayısıyla konuk ekip, soyunma odasına 37-40 önde gitti.

Dönüşte konuk ekibin, skor üstünlüğüne karşın maçtan kopmayan Final Spor, uzun bir aradan sonra 28. dakika içerisinde skoru eşitledi: 54-54. Gurur ve Ömer Faruk’tan skor katkısı alan Bursa ekibi, son periyoda 59-54 önde başladı. Final periyodunda Göktürk’ün basketiyle fark 8’e çıktı: 62-54. Ancak bu bölümde 9-0’lık seri yakalayan konuk ekip, Watkins’in basketiyle öne geçti: 62-63. Son dakikaya 69-76 Mamak Belediyesi üstünlüğünde girilirken, savunmasını ön planda tutan konuk ekip, parkeden 69-78 galip ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)