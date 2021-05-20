ANTALYA, (DHA) - HENTBOL Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyessor ile karşılaşan Konyaaltı Belediyespor, 24-23 yenilmesine rağmen final heyecanını Konyaaltı'na taşıdı.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor karşı karşıya geldi. İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Şevket Korkut takımı yalnız bırakmadı. Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Konyaaltı Belediyespor maçın ilk 15 dakikalık bölümünü 8-7 önde tamamladı. Maçın ilk devresi ise 14-13 İzmir'in üstünlüğü ile bitti.

MÜCADELE GÖZ DOLDURDU

Maçın ikinci devresinde Mavi Kelebekler, Esra ve Monica'nın etkili oyunu ile öne geçmesine rağmen karşılaşmanın son bölümüne bir sayı geride girdi. Karşılaşmanın son dakikaları büyük çekişmeye sahne olurken Konyaaltı Belediyespor 24-23 mağlup oldu. Mavi Kelebekler, final heyecanını Konyaaltı'na taşıdı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, mücadelelerinden dolayı sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Başkan Esen, takımın sahada iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi. Başkan Esen, "Çok heyecanlı bir karşılaşma izledik. Sporcularımız zaman zaman şanssız atışlar kaçırdı. İnanıyorum ki rövanş karşılaşmasını kazanarak finale çıkacağız. Takımımıza inanıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI