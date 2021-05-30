Final Four'un ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 deviren Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmak için Barcelona ile karşılaşacak. Bu maç aynı zamanda tarihi başarılara da sahne olacak. Hem Ergin Ataman hem de Jasikevicius tarih yazmak için parkeye çıkacak.

Ergin Ataman

Anadolu Efes, şampiyonluğa ulaşırsa Ergin Ataman, Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup ve Türk Hava Yolları EuroLeague’i kazanan ilk ve tek coach olarak adını tarihe yazdıracak. Ataman ayrıca, farklı takımla Avrupa şampiyonluğu yaşayan 3. isim olarak da tarihe geçecek. Şu ana kadar bunu başaran sadece iki coach bulunuyor. Dusan Ivkovic (EuroLeague, EuroCup, Saporta ve Koraç) ile Aito Garcia Reneses (EuroCup, Saporta, Koraç ve EuroChallenge).

Sarunas Jasikevicius

Barcelona şampiyonluğa ulaşırsa Sarunas Jasikevicius hem oyuncu hem coach olarak Türk Hava Yolları EuroLeague şampiyonluğu kazanan 4. isim olarak tarihe geçecek. Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Daha önce oyuncu ve coach olarak şampiyonluk yaşayan diğer kişiler şunlar: Armenak Alachachan, Lolo Sainz, Stevislav Pesic.







