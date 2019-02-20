Final Four heyecanı logo tanıtımıyla resmen başladı

3 ay önceden 2019 Turkish Airlines EuroLeague Final Four'una geri sayım, logonun resmi olarak tanıtılmasıyla başladı.

Özel olarak tasarlanmış logo, Vitoria-Gasteiz'in şehir olarak en sembolik unsurlarını basketbol ile birleştirmiş durumda. Vitoria-Gasteiz'in mimarisi, eski şehirde yer alan ünlü dört kule ile temsil edilmekte.

San Vicente Martir, San Miguel ve San Pedro Apostol Kiliseleri ile Santa Maria Katedrali şehir tarihinin önemli parçaları ve klasik silueti oluşturan yapıtaşları konumundalar. Ayrıca logoda sembolik bir rol ile Mayıs ayında kupayı kaldırmak adına yarışacak 4 takımı temsil ediyorlar. Kulelerin arasında ise Final Four'un oynanacağı salon Fernando Buesa Arena gözüküyor.

Logoda gastronomiye yönelik Bask Bölgesi'nin kültür ve geleneği üzerinden de bir mesaj yer alıyor. Logodaki şişler ikonik Bask yemeği pintxo'yu betimliyor.

2019 Turkish Airlines EuroLeague Final Four'u ile Bask Bölgesi ilk kez büyük bir basketbol organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 17 ve 19 Mayıs'taki maçlar, bu sezon Avrupa'nın en iyisini belirleyeceği gibi Vitoria-Gasteiz'deki paralel etkinlikler de binlerce basketbolsevere eşsiz anlar yaşatacak.