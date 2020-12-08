Film gibi oyun: Call of Duty

Serinin son oyunu çok sevilen Black Ops'a geldi: Cold War... Black Ops, ABD ile Sovyetler Birliği arasında İkinci Dünya Savaşı'nın ardından başlayan Soğuk Savaş dönemini anlatan bir seriydi. Sonradan çıkan oyunlarda, önce 2025 yılında oyunun ana kahramanı Alex Mason'ın oğluyla görevlere katıldık. Black Ops 3'te ise 2065 yılında robotik bir dünyada savaştık. Seri, Cold War ile birlikte isminden de anlaşılacağı üzere yeniden Soğuk Savaş yıllarına dönüş yaptı.

Oyunun kaderini etkileyen seçimler

Oyun, Black Ops 1 ile 2 arasındaki dönemde, gerçek ülkelerde geçiyor. Bunlardan biri de Trabzon Havalimanı ile Türkiye... Oyunda tanıdık isimlerle birlikte, 'Bell' karakterini canlandırarak kötü adam 'Perseus'un ölümcül planını durdurmaya çalışıyoruz. Call of Duty serileri her zaman müthiş senaryolarıyla övgü almıştır. Cold War da filmleri aratmayan bir senaryosuyla sonunda sizi şaşırtmayı başarıyor. Oyun sırasında bize sorulan sorulara verdiğimiz cevaplarla ya da sunulan seçenekler arasından yaptığımız tercihlerle senaryoyu değiştirebiliyoruz. Bunun en muhteşem örneği ise son bölümde karşımıza çıkıyor. Oyunu henüz oynamayanlar için daha fazla detay vermemek sanırım iyi olacak.

Şifreyi çöz, görevi yap

World War, oynanış ve vuruş hissi açısından son derece başarılı. Ancak bazı bölümlerde düşmanı görmek zor olabiliyor. Oyunun bize gerçek ajanlık hissi yaşatan bir diğer unsuru ise bölümlerden topladığımız kanıtlar arasına gizlenen şifreyi çözme görevi vermesi. Doğu Almanya'da her köşe başını tutan Stasi görevlilerine yakalanmadan ilerlemek ve KGB karargahında planlarımızı uygulamaya çalışmak son derece heyecanlıydı. Hikaye moduyla ilgili yapılacak tek eleştiri, her zamanki gibi kısa sürmesiydi.

İnceleme: Arda Erol