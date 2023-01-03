Filip Petrusev: “Anadolu Efes’te memnun değildim”

Kızılyıldız’ın pivotu Filip Petrusev, Efes dönemi ve yeni macerası hakkında konuştu.“Keyfim yerine geldi. Özellikle EuroLeague’in en iyi takımlarına karşı kendimi kanıtlamak ve buraya ait olduğumu göstermek için her dakikayı sahada geçirmeye sabırsızlanıyorum. Mega’dayken daha çok hücuma odaklanıp oradan tatmin olmaya çalışıyordum. EuroLeague’de takımınıza yardımcı olmak için birçok yön var. Savunma yapmaktan keyif almaya başladım.”





Sonrasında ise Petrusev, nihai hedefi NBA hakkında konuştu: “NBA benim öncelikli hedefimdi çünkü takımlar sık sık genç oyuncuları alıyor. Mega’da geçirdiğim inanılmaz sezonun ardından beklediğim gibi sonuçlanmadı. Kafamı toparlamam gerekiyordu, bu da Efes sezonunun başına kadar sürdü.”

22 yaşındaki pivot, temsilcimiz Anadolu Efes ile geçirdiği dönem hakkında ise şunları söyledi: “Başlangıçta şans bulmuştum, işler iyi gidiyordu. Sonrasında ise kendim olamadım, zaman geçtikçe ve sahada çok daha az vakit geçirdikçe performansım da iyice düştü. Sizin de Avrupa şampiyonu olduğunuz yazıyor, bütün bunlar harika. Fakat özellikle draft yüzünden tekrar o seviyeye dönebilmek için bir fırsat arıyordum. Memnun değildim. Benim gibi genç oyuncular için önemli olan tek şey oynamaktır. Sırbistan Ligi’nde de olsa, EuroLeague’de de olsa oynamaktır.”





Petrusev, Avrupa şampiyonundan Kızılyıldız’a gelmenin seviye düşüklüğü olarak görülmesine katılmıyor: “Ben hiç öyle düşünmüyorum. EuroLeague’de takım değiştirdim. NBA’den sonra dünya üzerindeki en iyi ligden bahsediyoruz. Bu şekilde düşünmedim, sadece olabileceğim kadar hazır olmaya çalıştım. Efes gibi büyük beklentilerin olmadığı, playoff ya da Final Four’un zorunluluk olmadı Kızılyıldız’a gelmem harika, halihazırda bir rahatlama sebebi. Diğer taraftan da herkes Kızılyıldız’ın ne olduğunu, formanın ne kadar ağır olduğunu biliyor.”

Kızılyıldız, sezona çok ideal bir başlangıç yapmamıştı fakat Dusko Ivanovic’in gelişiyle birlikte takımın çehresi de tamamen değişti. Petrusev de tecrübeli koçun gelişiyle yaşananları ve onun hakkında düşüncelerini aktardı: “Birçok oyuncu değişti, her şey değişti. Sakatlıklar oldu, Nedovic oynayamadı, ben oynayamadım. Fikstürümüz zordu, birçok maçımız deplasmandaydı. Her şey aleyhimize gelişti. Dusko bize yeni bir enerji getirdi, daha fazla birlikte vakit geçirmeye başladık.

Açıkçası başlangıçta medyada yazılanları görünce biraz korkuyordum. Ivanovic ile daha önce çalışmamıştım ve ne bekleyeceğimi bilmiyordum. Pozitif bir gerginlik vardı fakat %100 odaklıydım ve yeni bir koçun geldiğini, elimden geleni yapmam gerektiğini biliyordum. Sonuçta her şey yazıldığı gibi de değilmiş.” (Eurohoops)