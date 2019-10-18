Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'un evinde Gaziantep FK oynanacağı olan maç, bordo-mavililerin savunmacısı Filip Novak için ayrı bir anlam taşıyor. Çek oyuncu, söz konusu müsabakada görev alması halinde resmi mücadelelerde 61. kez bordo-mavili forma giyerek ‘plaka’ diyecek.

2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde bordo-mavililere Danimarka’nın Midtjylland takımında transfer olan Novak, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupası maçlarında 60 kez Trabzonspor forması giydi. Ligde 51 karşılaşmada sahaya çıkan başarılı futbolcu, 9 gol atarak en golcü savunma oyuncusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 maçta görev alan Novak, her iki kulvarda da 1'er gol kaydetti.

Gaziantep maçında sahada olacak

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının 31. dakikasında sağ kasık bölgesinden sakatlanarak oyundan çıkarılan Filip Novak, milli takıma da gitmemiş ve tedavi görmüştü. Kısa zamanda toparlanan 29 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın görev vermesi halinde Gaziantep FK mücadelesinde sahada olacak.

Trabzonspor’da değeri attı

Trabzonspor’un Çek futbolcusu Filip Novak’ın değeri de her geçen gün artıyor. Bordo-mavili takıma 1 milyon 900 bin Euro’ya transfer olan oyuncunun ortaya koyduğu başarılı performansların ardından bugünkü piyasa değeri de 4 milyon Euro'ya yükseldi.

Karadeniz ekibi ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Novak ile bordo-mavili yönetimin görüşmeleri sürüyor. Tecrübeli savunmacıdan memnun olan Ağaoğlu yönetimi, yeni kontrat imzalamak için futbolcunun menajeriyle aradaki ufak pürüzleri gidermeye çalışıyor.

İHA