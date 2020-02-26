Filip Novak: Şampiyonluk için kalitemiz var

Karadeniz temsilcisi ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve geleceği belirsizliğini koruyan Filip Novak lig yarışıyla ilgili iddialı konuştu.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen ve bu konuda oldukça güçlü olduklarını belirten Çek oyuncu, “Trabzonspor’un hem taraftarı, hem yönetimi, hem de futbolcu kalitesi ve karakteri şampiyonluk için yeterli. Bu konuda büyük bir potansiyelimiz var” dedi.

Hatırlanacağı üzere geçmiş dönemlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu dahil herkes ‘şampiyonluk’ kelimesini kullanmamaya özen gösteriyordu. Şimdi ise camiada söylemler çoğaldı, şampiyonluğa inanç oldukça arttı.