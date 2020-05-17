Filip Novak: Lig oynanmazsa şampiyon olacağız

Karadeniz ekibinin tecrübeli sol beki Filip Novak liglerin geleceği hakkında ülke basınına açıklamalarda bulundu. Sezon öncesinde zirveyi hedeflediklerini kaydeden Çek futbolcu, "Eğer lig sona erdirilirse bizi şampiyon ilan edecekler. Çünkü lideriz. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. İstanbul kulüpleri bu sezon iyi değil. Birbirleriyle yarışacaklar ve ne pahasına olursa olsun ligi bitirmek isteyecekler. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararını beklemek zorundayız" dedi.

'Anlaşmaya yakındık'

Sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasını da değerlendiren 29 yaşındaki futbolcu, "Salgından önce Trabzonspor yönetimiyle anlaşmaya yakındık. Ancak virüsten dolayı görüşmeler durma noktasına geldi. Türkiye'de mutluyum ve bu bir sır değil. Gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.