Filip Novak: İlk maçta aldığımız sonuç bizim için önemli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe , 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Slovacko ile 1-1 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı. Mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli ekipte Filip Novak açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı istediklerini belirten Novak, Slovacko maçının kendisi için önemli olduğunu dile getirdi.

Novak'ın açıklamaları şu şekilde:

"İlk maçta aldığımız sonuç bizim için önemli oldu. Umarım Avustria Wien maçından iyi bir sonuç alırız ve Avrupa Ligi gruplarına kalırız. Bu maç benim için önemliydi. 40 bilet talep etmiştim çünkü ailem ve yakın arkadaşlarım geldi ve Fenerbahçe'yi desteklediler. Maç maç devam edeceğiz. Geliştirmemiz gereken yerleri geliştireceğiz. Ümraniyespor maçında 2 puan kaybı yaşadık. Bu tarz kayıplar yaşamamalıyız. Şimdi pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız."



