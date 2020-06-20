Filip Novak iddialı konuştu: Hedefimiz her şeyi kazanmak!

Fenerbahçe maçlarında attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran Filip Novak, ülke basınına konuştu. Çek futbolcu, “Sörloth’un golüyle Fenerbahçe maçında erken üstünlüğü yakaladık. Sonrasında rakip risk almak zorunda kaldı. Sörloth maçın sonunda turu getirmişti ama ben de son golü atmayı başardım. Gol için mutluyum. Tekrar lige başladıktan sonra formumda bir düşüş olmadı. Gol bana moral verdi” dedi. 3 aylık aranın uzunluğuna dikkat çeken yıldız sol bek, “5 haftalık bir hazırlık sürecimiz oldu. Başlamak için günleri saydık. Göztepe maçında 50 dakika 10 kişi oynadık ama 3-1 kazandık. Zirvedeyiz. Ligde 7, kupada 1 finalimiz var. Neden iki kupayı birden almayalım ki! İyi bir takımız, çok formdayız ve hedefimiz her şeyi kazanmak. Yönetimin de taraftarın da ne kadar istekli olduğunu görüyoruz. Onların bu isteğini gerçekleştirmeye çalışacağız“ ifadelerini kullandı.

‘Rizespor bize yardım etti’

“Şampiyonluk yolunda en büyük rakibimiz Başakşehir. Puanlarımız aynı fakat maçımız yok. Rizespor bize geçen hafta çok yardım etti. Galatasaray’ı yendiler ve son şampiyonu yavaşlattılar. Sivasspor 4, Galatasaray 6 puan arkamızda. Bu 4 takımdan biri şampiyon olacak”

‘Hayal bile edemiyorum’

“Şampiyonluğu kazandığımızda Trabzon’da yaşanacak kutlamayı ve İstanbul’daki üzüntüyü hayal bile edemiyorum. Ayaklarımız şu an yere basmalı. Tek tek gitmeliyiz. Sezonu en üstte tamamlayacağımıza inanmalıyız. Bizi en çok zorlayan şey seyircisiz maçlar. Ama herkes için durum aynı. Umarım düzelir”

‘Tamamen aklım Türkiye’de’

“EURO 2020 veya transferi tamamen unuttum. Şampiyona zaten önümüzdeki yaza ertelendi. Umarım sağlıklı oluruz ve güzel bir turnuvada yer alırız. Şu an tamamen Türkiye’ye odaklandım. Bizim için burada iki kulvarda şampiyon olmak çok önemli”

‘Taraftarlar trafiği kesti’

“İstanbul’dan ayrılırken, taraftarlar havaalanına kadar yanımızdaydı. Trafiği kestiler, meşaleler yaktılar. İstanbul’da da bizi karşılayanlar oldu. Trabzonspor, Türkiye’nin her yerinde taraftarı olan kulüplerden biri. Onlara el salladık ancak onlarla buluşmamız yasak. Sıkı önlemlere uymak zorundayız”