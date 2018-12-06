Filip Novak: Beklentim şampiyonluk

Sol bek olmasına rağmen bu sezon çıktığı 13 maçta 3 kez ağları sarsan ve ilk 11’in değişilmez isimlerinden birisi olan Filip Novak, kulüp dergisine konuştu. Trabzonspor’un her zaman zirveye oynaması gerektiğini vurgulayan 28 yaşındaki futbolcu, “Takım olma adına iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Sürekli gelişiyoruz. Benim beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek. Bunun için de büyük mücadele vermek gerekiyor” dedi. Kendi performansını da değerlendiren Novak, “Rekor kırmak gibi bir beklentim yok. Duran toplarda pozisyon alırken içimden gol atacağımı düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.

'Kontratımı uzatmak istiyorum'

Trabzon’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Çek oyuncu, “Şehirde nereye gidersem gideyim büyük bir ilgiyle karşılaşıyorum. Bu nedenle Trabzon’dayken başka bir yeri özlemiyorum. Bu şehir size her türlü ilgiyi ve sevgiyi vermeye çalışan insanlarla dolu. Çok mutluyum. Bu nedenle kontratımı uzatıp şehirde kalmak istiyorum” diye konuştu.

'Taraftarı gördüm ve geldim'

Fırtına’ya transfer olma sürecini de anlatan Novak, “Midtjylland’da iyi oynuyordum. Yazın İngiltere veya Almanya gibi ülkelere transfer olmam bekleniyordu. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı transferim gerçekleşmedi. Kış transfer döneminde menacerim Trabzonspor’un teklifinden bahsetti. Bu haber sonrası hemen internete girip takımı ve şehri inceledim. İlk gördüğüm şeylerden biri çılgın taraftarlarımızdı. Gördüklerimden sonra benim için karar vermek zor olmadı. Trabzonspor taraftarı çok özel. ‘Bize Her Yer Trabzon’ kavramının altını tamamen doldurabiliyorlar. Gerçekten her yerdeler” ifadelerini kullandı.