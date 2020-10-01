Filip Helander: Rakip çok büyük

Rangers'ın savunma oyuncusu Filip Helander, " Galatasaray çok iyi oyunculara sahip, bu yüzden çok güzel bir maç olacak. Kendi evimizdeyiz ama tabii ki avantajı biraz kaybediyoruz, seyircimiz olmadığı için. Galatasaray büyük bir rakip. Savunmada çok dikkatli olmamız lazım, büyük bir maç, Galatasaray forvetleri çok iyi oyuncular, hata yapmamalıyız. Galatasaray kesinlikle favori bu maçta. Çok tecrübeli, bu maçları çok oynamış bir takım. Ama biz de iyi durumdayız. Son 2 sezondur Avrupa’da oynuyoruz ve kendimize inanıyoruz" diye konuştu.