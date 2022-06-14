Bu sezon da yoğun bir programa sahip Kadın Voleybol Milli Takımımız, en büyük hedef Dünya Şampiyonası yolunda ilerliyor. Dünya sıralamasının da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için önem kazandığı yeni sistemde puan veren ve sadece hazırlık değil, kota anlamında da önem kazanan Milletler Ligi'nde yarış sürüyor. Ankara’nın ev sahipliği yaptığı ilk ayağı 4 maçta 3 galibiyet alarak 4. sırada bitiren Filenin Sultanları, belki en zorlu etabına çıkacak. Brezilya'da oynanan Milletler Ligi'nin 2. ayağında güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek.

Guidetti: 4'te 4 yapacak gücümüz var

'Son derece sıkı maçlar olacak. İlk önce ev sahibi Brezilya'yla oynayacağız ardından Avrupa'daki en büyük rakibimiz Sırbistan'la karşılaşacağız. Bu iki maçı kayıpsız atlatarak Almanya maçına kendimizi atarsak mükemmel olacak. Son olarak Güney Kore maçını da kazanarak bitirmek istiyoruz. Oyuncularım bu hafta maçlarına hazır gözüküyor. 4'te 4 yapacak gücümüz var’ diyen başantrenör Guidetti ve öğrencilerini gerçekten zorlu bir hafta bekliyor. İlk hafta özellikle de Çin maçında bir kez daha öne çıkan ve zayıf görülen smaçör bölgesine Tuğba veDerya katıldı.

Dünya Şampiyonası denemesi!

Milletler Ligi 2. etabında; son Olimpiyat 2.'si Brezilya ve Avrupa seviyesinde bir türlü yenemediğimiz, son Olimpiyat 3.'sü Sırbistan karşısında 2022Dünya Şampiyonası denemesi yapmış olacağız. Nitekim son maçımızı; olimpiyatta çeyrek finalde elendiğimiz ve Dünya Şampiyonası grubundaki rakiplerimizden Güney Kore'yle mücadele edeceğiz. Açılış maçımız, ev sahibi Brezilya olacak. Mücadele yarın gece TSİ 03.00'te başlayacak. Ardından cumartesi gecesi Sırbistan, pazar gecesi Almanya ve kapanış Güney Kore olacak.