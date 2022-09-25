Dünya Voleybol Şampiyonası Hollanda'da start aldı. Beklentilerin büyük olduğu Türkiye ilk maçında Tayland ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları sahadan yenilgiyle ayrılırken şok sonuç dünya basınında yankı uyandırdı. Öte yandan Guidetti'nin öğrencileri için olimpiyat tehlikesi ortaya çıktı. İşte şampiyonanın ilk gününden notlar...

SULTANLAR TAYLAND'A KAYBETTİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup oldu.

Türkiye, Hollanda ve Polonyanın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ilk maçında Tayland ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan millilerde Ebrar Karakurt 24, Hande 17, Zehra 15, Eda 13, İlkin 12 sayıyla oynadı.

DÜNYA SIRALAMASINDA GERİLEDİK

Sultanların bu yenilgisi hem grup hesaplamalarını karıştırırken hem de dünya sıralamasında aleyhimize oldu. Sıralamada altımızda bulunan Tayland'a yenilen milliler 310 puandan 298 puana geriledi. 5. sıradaki Sırbistan ile aramızdaki fark 27 oldu.

OLİMPİYAT TEHLİKESİ

Bu sıralama aynı zamanda olimpiyat elemelerindeki torbamızı da etkileyecek. Olimpiyat elemeleri için ilk 6'nın dışında olmak Sultanlar'ın zor rakiplerle karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor. Buna göre ev sahipleri dışında kalan takımlar üçer takım halinde torbalara bölünecek. Türkiye şu anda 3. torbada yer alıyor. Başarısız sonuçların devam etmesi halinde Sultanlar dördüncü torbaya düşebilir.

Filenin Sultanları, B Grubundaki 2'nci maçında 27 Eylül Salı günü TSİ 15.00'te Polonyanın Gdansk şehrinde Güney Kore ile karşılaşacak.

YENİLGİ DÜNYA BASININI ŞAŞIRTTI

Filenin Sultanları'nın yenilgisi Türkiye'de olduğu kadar dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Tayland'ın aldığı galibiyet turnuvanın sürprizi olarak görüldü. İtalyan basınından VolleyNews: "Şampiyonanın ilk sürprizi Tayland'tan" başlığını atarken iVolleyMagazine ise Türkiye'nin iki kez öne geçip kaybetmesine vurgu yaptı ve "Tayland geri döndü, Türkiye'yi yendi" ifadelerini kullandı.

POLONYA BASINI: TÜRKİYE'DEN BÜYÜK HATA

Brezilya basınından WebVolei; "Tayland sürpriz yaptı" derken gruptaki rakiplerimizden Polonya'da RadioZet: "Türkiye'den büyük hata" başlığını attı.

SIRP BASINI: "İLK BÜYÜK SÜRPRİZ"

Türkiye'nin yenilgisi için Sırbistan basınında b92: "Türkiye'ye şok" ve Sportal: "İlk büyük sürpriz" başlıklarını attı.

ŞAMPİYONANIN EN SKORERİ TÜRKİYE'NİN KABUSU MOKSRİ

İlk maçların ardından Dünya Şampiyonası'nın en skorer ismi Türkiye'ye karşı 33 sayı bulan Taylandlı Chatchu-on Moksri oldu. Belçika'da Britt Herbots 25, Türkiye'de Ebrar Karakurt 24 ve Brezilya'da Gabi 24 sayı ile onu izledi.

FERHAT AKBAŞ'IN HIRVATİSTAN'I POLONYA'YA YENİLDİ

Hırvatistan'ın başantrenörü Ferhat Akbaş, Dünya Şampiyonası'nda takımıyla çıktığı ilk maçta Polonya'ya 3-1 mağlup oldu. Polonya'da Olivia Rozanski 16 sayı ile oynarken Hırvatistan'da Lucija Mlinar'ın 16 sayısı galibiyete yetmedi.

İTALYA KAMERUN'U RAHAT YENDİ

Millet Ligi'nde şampiyonluğa uzanan İtalya, şampiyonadaki ilk maçında gövde gösterisi yaptı. Kamerun'u ilk sette 10 sayı, ikinci sette ise 12 sayıda tutan İtalya sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

EGONU İÇİN FOTOĞRAF SIRASI

Mücadelede Egonu 17 sayı ile oynarken Bosetti 13 sayı kaydetti. Öte yandan mücadelenin ardından Kamerun kafilesi Egonu ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Oldukça sıcak görüntülerin yaşandığı anlarda İtalyan yıldızın tavırları hayran bıraktı.

BREZİLYA'DA GABİ FIRTINASI

Brezilya ilk maçında Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Son olarak Milletler Ligi'nde gümüş madalya kazanan Sambacılar rakibini 3-0'lık skorla geçti. Türkiye'de Vakıfbank'ta forma giyen Brezilyalı Gabi galibiyette önemli rol oynadı. Yıldız smaçör 24 sayı kaydetti. Birezlya'da Nascimento Kisy 16 sayı ile Gabi'yi izledi. Çekya'da Gabriela Orvosova'nın 18 sayısı yenilgiyi önlemedi.

Kaynak: Skorer