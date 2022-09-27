Hollanda ve Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün gruptaki 2. maçına çıkacak. Hollanda'da oynadığı ilk maçta Tayland'a 3-2 kaybeden ve önceki gün Polonya'ya gelen Ay-Yıldızlılar, Olimpiyat çeyrek finalinde yenildiği Güney Kore'yle karşılaşacak.

Grupta ilk 4’e giren takımlar 2. tura çıkacak. Tur atlayan takımlar ayrıca, ilk 4 içinde yer alan takımlarla oynadıkların maçların puanlarını da taşıyacak. A ve D Grubu'ndaki takımlar E Grubu'nu, B ve C Grubu'ndaki takımlar da F Grubu'nu oluşturacak.