Hollanda ile Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Şampiyonası 1. turu, A Milli Kadın Voleybol Takımımız için kötü başlasa da iyi bitti!.. Filenin Sultanları, B Grubu'nun favorisi olarak şampiyonaya giriş yaptı ancak açılış maçında Tayland karşısında alınan 3-2'lik yenilgi hayalkırıklığı yaşattı. Mağlubiyet bir tarafa, sahaya yansıyan voleybol herkesi endişelendirdi. Özellikle de maç içinde takımın, -bir iniş bir çıkış- gösteren performansı, ister istemez skora da kötü yansıdı.

Bu turda rakipler daha güçlü!

Neyse ki nefes aldıran Güney Kore ve Hırvatistan maçları sonrası, zorladığımız Dominik maçı engelini 3-2 geçmemiz, motivasyonumuzu artıran en kritik maçtı. 2. tura taşıyacağımız için; gruptan çıkan takımlar karşısındaki alınan galibiyetlerin büyük önem arz ettiği 1. turda kapanışı; ev sahibi Polonya'yı seyircisi önünde yenerek yapmak belki de kendimizi bulmamız anlamında önemliydi. Aynı zamanda da Dominik maçıyla birlikte bir galibiyeti daha 2. tura taşımamız çok daha kıymetli oldu. Tabii, kendimizi bulup bulmadığımızı 2. turdaki maçlarda göreceğiz. Ancak en büyük handikap; geriye baktığımızda; daha önce rahat yendiğimiz rakipler karşısında zorlu galibiyetler almış olmamız. Çünkü önümüzde çok daha güçlü rakipler var; son olimpiyat şampiyonu ABD, son Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sırbistan, Almanya ve Kanada.

İnişli-çıkışlı oyunla işimiz zor

Şampiyonaya gelmeden önce yaptığımız hazırlık maçlarında, ABD'yle oynadığımız 4 maçı da kaybetmiş, Sırbistan'ı ise yenmiştik. Ancak şampiyonanın atmosferi başka oluyor. Hele de 1. tur maçlarındaki inişli çıkışlı oyunumuzu, hatayı affetmeyen rakipler karşısında sergilememiz, bizim işimizi çok zorlaştırır. 1. turda bireysel anlamda bir isim kurtarıcı oldu.. Bundan sonra da yıldızlaşan isimler ortaya çıkacaktır. Ancak önemli olan takım halinde iyi olmak, oyun içindeki istikrarlı performansı getirecektir.