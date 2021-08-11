Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF); Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Hırvatistan'ın ev sahipliği yapacağı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 15 kişilik sporcu kadrosunu açıkladı. 18 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan turnuvada ay yıldızlı formayı giyecek olan 15 kişilik kadro, şu isimlerden oluşuyor: Cansu Özbay, Buse Ünal, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır, Simge Aköz, Ayça Aykaç.