Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını açıkladı. Veda sonrası henüz yeni başantrenör açıklanmazken İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Öte yandan yeni hoca için önerilen maaş belli oldu.

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ÇEYREK FİNALDE ELENDİK

Milletler Ligi'nde yarı finalde İtalya'ya elenen ve üçüncülük maçında Sırbistan'a kaybeden Türkiye turnuvayı dördüncü tamamlamıştı. Dünya Voleybol Şampiyonası'na büyük umutlarla başlayan Filenin Sultanları adını son 8'e yazdırsa bile çeyrek finalde ABD'yi geçemedi. son üç maçta takımın yaşadığı gözle görülür düşüş ise eleştiri topladı.

GUIDETTI: GURUR DUYUYORUM

Giovanni Guidetti, Türkiye milli takımının kendisine verdiklerini geri verme niyetiyle bu işe başladığını ve 15 yıldır Türkiye’de olduğu için artık bir tarafının Türk olduğunu söyleyebileceğini kaydederek, “Dolayısıyla son 5 yıl içinde yaptığımız çalışmalardan dolayı gurur duyuyorum. 3 Avrupa şampiyonasında 3 madalyamız oldu. 3 madalyayla finallerimizi oynadık. Olimpikler için kalifiye olduk. Dünya şampiyonasına katıldık. Ve en önemlisi, çalışmaya başladığımızda Türkiye dünya çapında 15. sırada yer alıyordu, şu an bu sıralamamız 7’ye indi. Bunun harika bir durum olduğunu düşünüyorum. Bana verdiklerini ben de Türkiye’ye bu şekilde geri verdiğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ÜSTÜNDAĞ: BİRKAÇ ADAY VAR

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ toplantı sonrası yeni hoca le ilgili tarih verdi ve "En kısa sürede yeni başantrenörle yolumuza devam edeceğiz. Bu ne zaman belli olur. Bu Dünya Kulüpler Şampiyonası'na kalmadan açıklarız diye düşünüyorum. Birkaç aday var." açıklamasında bulundu.

SANTARELLI'YE TEKLİF

İtalyan basınında çıkan habere göre Türkiye Voleybol Federasyonu, Sırbistan ile Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Daniele Santarelli'yi listesine aldı. Filenin Sultanları, Daniele Santarelli'ye 2026 yılına kadar sözleşme sunmaya hazır durumda.

YILLIK 200 BİN EURO

Sözleşmenin detaylarına dair detayları açıklayan İtalyan basını, yönetimin Santarelli'ye yıllık 200 bin Euro ve bonuslar teklif ettiğini iddia etti. Şu anda Sırbistan Kadın Voleybol Takımını'nı çalıştıran deneyimli başantrenörün 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





ŞAMPİYON OLMUŞTU

Polonya ve Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda altın madalyayı finalde Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Sırbistan kazanmıştı. Bu sonuçla Sırbistan turnuva öncesinde zirvede bulunan ABD'den liderliği almış oldu. İkinci sıraya İtalya yerleşirken onu Brezilya takip etmişti.

Eczacıbaşı'nın yıldız pasör çaprazı Tijana Boskovic finale damga vurmuştu. 24 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken aynı zamanda turnuvanın MVP'si seçilmişti.