Türkiye Voleybol Federasyonu, 2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verildiğini açıkladı ve Filenin Sultanları’nda Giovanni Guidetti dönemi sona erdi.

Bu ayrılığın ardından en çok merak edilen soru Filenin Sultanları’nın yeni baş antrenörünün kim olacağı sorusu oldu.

Voleybolmagazin.com'un haberine göre; Hırvatistan Milli Takımı ile sözleşmesi devam eden, Eczacıbaşı Dynavit’in başantrenörü Ferhat Akbaş’ın Filenin Sultanları’nın yeni başantrenörü olacağı öğrenildi.

Ferhat Akbaş’ın Hırvatistan ile sözleşmesi devam ettiği için Hırvatistan Voleybol Federasyonu ile yakın bir zamanda masaya oturacağı ve görevinden affını isteyeceği gelen duyumlar arasında.



