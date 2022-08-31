Dünya Şampiyonası'na az süre kala hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile 3. kez karşı karşıya geldi. Sultanlar mücadeleyi 3-1 kaybetti. ABD'deki hazırlık kampının yıldızı ise Ebrar Karakurt oldu.

TÜRKİYE MADALYAYI KAÇIRDI

Milletler Ligi'nde ilk 8'e giren ve yarı finalde İtalya'ya kaybeden Milliler üçüncülük maçına çıktı. Brezilya'ya kaybeden Sırbistan ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaşan Türkiye 3-0 mağlup oldu ve turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

FİLENİN SULTANLARI'NIN KAMP KADROSU

Filenin Sultanları'nın Amerika kampı kadrosunda şu isimler yer aldı: Simge Aköz, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, İlkin Aydın, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Ayçin Akyol, Saliha Şahin, Derya Cebecioğlu, Aylin Acar.

ABD'YE KAYBETTİK

Filenin Sultanları, Amerika karşısındaki üçüncü ve son hazırlık maçını da 3-1 kaybetti. Mücadelede Derya Cebecioğlu 12 sayı ile oynarken 10 sayı kaydeden Meryem Boz ve Ayçin Akyol onu izledi.

Mücadele sonrası konuşan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti: ''Karch Kiraly ve Amerika voleyboluna çok teşekkür ederim. Bize, altın madalyalı bir takım olmanın ne demek olduğunu sadece sahada değil, konukseverlikte de gösterdiler. Kaliforniya'da harika zaman geçirdik ve birçok Türk hayranla tanışmak harikaydı.'' dedi.

İKİNCİ MAÇTA KARAR SETİNDE YIKILDIK

Sultanlar ABD ile oynanan ilk hazırlık maçını 28-26, 25-19, 20-25, 25-15 setlerle 3-1 kaybetti. İkinci maçta ise 21- 25, 12-25, 26-24, 25-22, 13,15 setlerle 3-2 mağlup etti. İkinci maçın yıldızı ise 22 sayıyla Ebrar Karakurt oldu. ABD'de ise maçın en skorer ismi Vakıfbank'ta forma giyen Chiaka Ogbogu oldu. 21 sayı ile oynayan Ogbogu'yu 20 sayı ile Robinson Kelsey izledi.

EBRAR DAMGASI

Yapılan 3 ABD maçında önce çıkan isim Ebrar Karakurt oldu. Toplamda 10 sette oynayan Ebrar, 44 sayı kaydetti. Ebrar 6 Ace 2 blok sayısı ile dikkat çekti. Hande Baladın 5 sette mücadele ederken 20 sayı buldu. 20 set oynayan Derya Cebecioğlu ise 27 sayı kaydetti. Bu isimleri 17'şer sayı ile Saliha Şahin ve Meryem Boz, 16 sayı ile Zehra, 15 sayı ile Ayçin, 13 sayı ile Eda, 11 sayı ile Beyza, 8'şer sayı ile Meliha ve Elif takip etti.

Öte yandan VML'de Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi’ndeki en skorer ismi 239 sayıyla Ebrar Karakurt olmuştu.

FRANSA İLE BERABERE KALDILAR

ABD ile yapılan maç öncesinde Fransa öncesinde karşılaşan Sultanlar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Millilerde Saliha Şahin 9, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar 8'er sayı kaydetti.

DÜNYA ŞAMPİYONASI İÇİN GERİ SAYIM

Hollanda ve Polonya’nın ev sahipliğinde 23 Eylül – 15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı. B Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Hırvatistan Milli Takımı'nın başantrenörüğünü aynı zamanda Eczacıbaşı'nın başantrenörü olan Ferhat Akbaş yapıyor.

İLK 4 SIRADA YER ALAN TURLAYACAK

Dev organizasyonun grup aşamasında 24 takım 6’şarlı 4 gruba ayrılacak. (A-B-C-D) Grup karşılaşmaları, 23 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek. İkinci etap karşılaşmaları, 8’erli 2 grup halinde 16 takımın katılımıyla (E-F Grubu); 4-9 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanacak. İkinci etap karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Kaynak: Milliyet