Filenin Sultanları F Grubu'nda oynadığı üçüncü maçında ilk yenilgisini aldı. Sultanlar böylelikle turnuva başından beri ikinci yenilgisini almış oldu. Milliler Şampiyona'nın ilk maçında sadece Tayland'a yenilmişti. İlk maçtan sonra her maçını kazanan Milliler, ABD engeline takılmış oldu.

Filenin Sultanları maça Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Simge Aköz, Zehra Güneş, Hande Baladın, Saliha Şahin beşiyle çıktı. Maçta üstünlüğü ele alan Milliler de işler durum 18-18'e geldiğinde değişti. 18-19 öne geçen ABD, sette baskınlık gösterdi ve ilk seti 25-22 kazandı.

İkinci sette Milliler durumu eşitleseler de üçüncü ve dördüncü setlerde kaybedilen sayılar sonucunda maçtan 3-1 yenik ayrılmış oldu.

Voleybolseverlerin bileceği üzere VakıfBank forması giyen orta oyuncu Chiaka Ogbogu ABD'de 7 hücum sayısı, 6 blok sayısı, 2 servis sayısı ile en skorer isim olurken, bir dönem Fenerbahçe ve VakıfBank formaları giyen smaçör Kelsey Robinson-Cook ise 13 hücum sayısı, 1 blok sayısı ile mücadele etti.

Milli Takımda ise maçın ve takımın en skorer isimleri 16 sayı ile orta oyuncu Zehra Güneş ve pasör çaprazı Ebrar Karakurt oldu.

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası F Grubu dördüncü ve son maçında bugün 18.30'da Sırbistan ile oynayacak. Milliler, Sırbistan ile en son temmuzda Milletler Ligi'nde karşılaşmış ve mücadeleyi Sırbistan kazanmıştı.