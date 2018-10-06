Filenin Sultanları yarın Rusya ile karşılaşacak

Japonya’da devam eden 2018 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda 2. tura yükselen A Milli Takım, F Grubu’ndaki ilk maçında yarın Rusya ile karşı karşıya gelecek.

06 Ekim 2018, Cumartesi 17:43
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Japonya’da devam eden 2018 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda 2. tura yükselen A Milli Takım, F Grubu’ndaki ilk maçında yarın Rusya ile karşı karşıya gelecek.

F Grubu’ndaki karşılaşmalarını Osaka şehrindeki Belediye Merkez Spor Salonu’nda oynayacak milli takım, bu turda ilk maçını yarın (TSİ) 04.40’ta Rusya ile yapacak.

Şampiyonanın ilk turunda 3 galibiyet, 2 yenilgi alarak B Grubu’nu 9 puanla 3. sırada tamamlayan milli takım, 2. tur F Grubu’nda ABD, Rusya, Tayland ve Azerbaycan’ın yanı sıra İtalya, Çin ve Bulgaristan ile birlikte yer aldı.

Milliler, statü gereği bu grupta, bir önceki turda karşılaştığı İtalya, Çin ve Bulgaristan ile maç yapmayacak.

İlk turda alınan puanlar bu tura taşınırken, Türkiye, F Grubu’na 9 puanla 6. sırada başlayacak. Oynanacak karşılaşmaların ardından grupta ilk 3’e giren takımlar, 3. tura yükselecek.

F Grubu puan durumu ve milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

TAKIM     O  G  M  P

1  İTALYA    5  5  0  15

2  ABD      5  5  0  13

3  ÇİN      5  4  1  12

4  RUSYA     5  4  1  12

5  TAYLAND    5  3  2  10

6  TÜRKİYE    5  3  2  9

7  AZERBAYCAN  5  2  3  6

8  BULGARİSTAN  5  2  3  6

Program

Yarın:

     04.40 Türkiye-Rusya

8 Ekim Pazartesi:

     07.25 Türkiye-ABD

10 Ekim Çarşamba:

     04.40 Türkiye-Azerbaycan

11 Ekim Perşembe:

     07.25 Türkiye-Tayland

AA

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