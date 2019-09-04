Filenin Sultanları ya tamam ya devam maçına çıkıyor!

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Finlandiya ve Fransa’nın olduğu grupta 4 galibiyet 1 ve yenilgi elde ederek ikinci olarak gruptan çıkan Filenin Sultanları, son 16 turunda Hırvatistan’ı 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Şimdi ise A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 19.30’da başlayacak.

Üçüncü kez ev sahibiyiz

Öte yandan Ankara’daki diğer maçta Sırbistan ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek. Polonya’nın Lodz kentinde ise İtalya-Rusya ve Polonya-Almanya maçları oynanacak. Şampiyonayı 1967 ve 2003’ün ardından üçüncü kez düzenleyen Türkiye, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına tek başına ev sahipliği yapacak.