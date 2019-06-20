Filenin Sultanları Uluslar Ligi’nde 6’lı Finallerde

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele eden A Bayan Milli Takımımız, Ankara etabındaki üçüncü ve son maçında bugün (20 Haziran 2019, Perşembe), Brezilya’yı konuk etti.

TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede Millilerimiz, Dünya devi Brezilya’yı 25-23, 24-26, 25-20, 23-25 ve 16-14‘lük setlerle 3-2 mağlup ederek Milletler Ligi’nde normal etabı galibiyetle noktaladı ve üst üste 2. kez 6’lı Finallere adını yazdırdı.

Filenin Sultanları, 5 ayaktan oluşan Milletler Ligi’nde oynadığı 15 karşılaşmada 11 galibiyet alarak 32 puan topladı ve genel sıralamayı 5. sırada tamamladı. Voleybol Milletler Ligi’ndeki puan durumuna ulaşmak için tıklayınız.

Millilerimizde Gözde 17 sayı ile takımımızın en skorer oyuncusu olurken; ona Meliha 16, Zehra 13, Aslı 11 sayı ile eşlik etti. Karşılaşmanın istatistiklerine ulaşmak için tıklayınız.

Karşılaşmanın ardından TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, millilerimizi galibiyetten dolayı tebrik etti ve 6’lı Finaller için başarılar diledi.

HAKEMLER: Mohammed Shahmiri (İran), Mario Bernaola Sanchez (İspanya)

SALON: TVF Başkent

TÜRKİYE: Meliha, Zehra, Aslı, Ebrar, Meryem, Ezgi, Aylin (L), Simge (L) (Şeyma, Gözde, Cansu, Buse, Fatma)

BREZİLYA: Gabi, Natalia, Ana Beatriz, Mara, Macris, Bedani, Leia (L) (Tainara, Roberta, A.Francisco, Mayany, Lorenne)

SETLER: 25-23, 24-26, 25-20, 23-25, 16-14

SÜRE: 2 saat 30 dakika (31′, 32′, 32′, 35′, 20′)

3-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Çin’in ev sahipliğinde Nanjing’te düzenlenecek Milletler Ligi 6’lı Finalleri’nde mücadele edecek olan A Bayan Milli Takımımızın rakipleri Çin, Brezilya, İtalya, A.B.D. ve Polonya olacak.