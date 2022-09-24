Filenin Sultanları Dünya Voleybol Şampiyonası'nın ilk maçında Tayland'a karar seti sonucunda 3-2 mağlup oldu ve şampiyonaya yenilgiyle başladı.

İlk sete Milliler sayıyla başlarken iki takımın karşılıklı aldığı sayılarla 10-10 eşitlik sağlandı. Filenin Sultanları ilk sette 4 sayı ve 5 sayılık serilerle farkı açtı ve 25-17'lik skorla 1-0 öne geçti.

Tayland eşitliği yakaladı

İkinci sete Tayland etkili başladı ve önce 12-8 sonra da 12-16 serilerle öne geçti. Millilerimiz 5 sayılık bir seri yakalayarak 17-16 öne geçti ve karşılıklı sayılar devam etti. Uzatmalara giden ikinci seti Tayland 31-29 kazandı ve 1-1'lik eşitlik sağlandı.

Üçüncü set Sultanların

Üçüncü sette Hande Baladın, İlkin ve Ebrar Karakurt'un sayılarına kaptan Eda Erdem'de blok sayıları ile katkı verdi ve Filenin Sultanları üçüncü seti 25-22 kazandı.

Chatchu-On'u durduramadık

Maçın dördüncü setinde Tayland'ın ataklarını blokla savuşturmakta oldukça zorlanan Milli Takım , blokla sadece 2 sayı üretebildi. Bu sette 3 servis hatası yapan Millilerimize karşı Tayland 2 hata yaptı. 6 sayılık bir seri yakalayan Tayland seti 25-19 kazandı ve 2-2'lik eşitlik sağlandı.





Karar setinde yapılmayacak hatalar

Setlerde iki kere öne geçtiğimiz maçta karar setine geçildi ve küçük hatalar kazananı belirledi. Ebrar'ın 6 sayı üretmesine karşın küçük hatalar maçın sonucunu belirledi ve Tayland karar setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

Millilerimizde Ebrar Karakurt 24, Hande 17, Zehra 15, Eda 13, İlkin 12 sayıyla oynadı. Maçın en skorer oyuncusu ise 33 sayıyla Tayland'dan Chatchu-On olurken onu 24 sayıyla Ebrar, 17 sayıyla Hande ve 12 sayıyla Pimpichaya takip etti.

Filenin Sultanları, B Grubu’ndaki ikinci maçında 27 Eylül salı günü TSi 15.00’te Güney Kore ile karşılaşacak. Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak karşılaşmayı TRT Spor naklen yayınlayacak.

TÜRKİYE-TAYLAND: 2-3

SALON: Arnhem

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)

TÜRKİYE: Eda, Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Simge (L) (İlkin, Meryem, Elif, Ayçin)

TAYLAND: Chatchu-On, Thatdao, Pimpichaya, Ajcharaporn, Hattaya, Nattaporn (L), Piyanut (L) (Sasipapron, Thanacha, Natthanicha)

SETLER: 25-17, 29-31, 25-21, 19-25, 13-25