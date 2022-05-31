Pandemi sonrası geçen yaz, uzun bir sürenin ardından geri dönüş yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3.'lüğü sonrası ülkemizi temsil ettiği Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bize büyük heyecan yaşatmış, ardından Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanmıştı. Yaklaşık 8 aylık lig arası sonrası, Filenin Sultanları, yine yoğun bir program için bir araya geldi. Mayıs ayının ortasında kampa giren Ay-Yıldızlılar, 2022 sezonunu yine Milletler Ligi'yle açtı.

Ankara'da konuk ettiği İtalya'yı taraftar desteğini arkasına alarak 3-0'la geçen Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası için önemi artan Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Guidetti'nin öğrencileri, 2. maçını 3 Haziran Cuma günü Çin ile oynayacak.

1. Set Sonucu: İtalya 20-25 Türkiye









2. Set Sonucu: İtalya 19-25 Türkiye









3. Set Sonucu: İtalya 19-25 Türkiye









Ankara'daki finaller 13-17 Temmuz'da

Ankara, Brezilya ve Kanada'da mücadele edecek Filenin Sultanları her hafta 4 maç yapacak, İtalya engelini aşan milliler, sırasıyla; Çin, Bulgaristan, Belçika, Brezilya, Sırbistan, Almanya, Güney Kore, Kanada, Hollanda, Japonya ve ABD'yle karşılaşacak. Puanlama sonunda ilk 8'e girecek takımlar çeyrek finale kalacak. 13-17 Temmuz tarihleri arasında çeyrek final, yarı final ve final heyecanı ise Ankara'da yaşanacak.

Milletler Ligi ilk haftasında Ankara’da oynanacak maçların programı da şu şekilde:

31 Mayıs Salı:

15.30 Tayland 3-0 Bulgaristan

18.30 Türkiye 3-0 İtalya

1 Haziran Çarşamba:

15.30 Belçika-Sırbistan

18.30 Çin-Hollanda

2 Haziran Perşembe:

13.00 Tayland-Sırbistan

16.00 Bulgaristan-Hollanda

19.00 Belçika-İtalya

3 Haziran Cuma:

13.00 Sırbistan-Bulgaristan

16.00 Hollanda-İtalya

19.00 Türkiye-Çin

4 Haziran Cumartesi:

13.00 Tayland-Belçika

16.00 Çin-İtalya

19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 Haziran Pazar:

13.00 Sırbistan-Hollanda

16.00 Tayland-Çin

19.00 Türkiye-Belçika