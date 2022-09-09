Conrad İstanbul Bosphorus’da düzenlenen gala gecesine; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkan Ahmet Göksu, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, TVF Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mustafa Alpaslan, TVF Organizasyon ve Pazarlama Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi, TVF Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Sezgin Eren, TVF Medya ve İletişim Yönetmeni Murat Yücekök, AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, AXA Sigorta Pazarlama ve Dijital Çözümler Direktörü Cemal Çırpılar, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi ile çok sayıda davetli katıldı.

Fatih Karaca’nın yönetmenliğini üstlendiği belgeselin ikinci bölümünde ‘Filenin Sultanları’ olarak bilinen Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın 2021 yılında mücadele ettiği VNL ve Olimpiyat Oyunlarından Avrupa Şampiyonası’na kadar uzanan başarı öyküsünü anlatıyor. Belgeselde millî takım oyuncuları, teknik ekip ve federasyon yetkililerinin görüşlerine ve geçmiş dönem maçlardan heyecan verici görüntülere de yer veriliyor.

Gecede, AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken ve AXA Sigorta Pazarlama ve Dijital Çözümler Direktörü Cemal Çırpılar, günün anısına A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem’e çiçek takdim etti.

Filenin Sultanları Sebat belgeselinin ikinci bölümü olan “En Uzun Yaz”ın ilk yayını, 17 Eylül cumartesi günü saat 21.30’da TRT Spor Yıldız’da yayınlanacak.