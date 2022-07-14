Filenin Sultanları sahne alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara’nın ev sahipliğinde 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri’nde sahaya çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, Milletler Ligi Finalleri’nde bugün çeyrek finalde saat 18.30’daAsya temsilcisi Tayland ile karşılaşacak. Mücadeleyi TRT 1 naklen yayınlayacak. Filenin Sultanları, çeyrek finalde Tayland’ı elemesi halinde yarı finalde yarın İtalya-Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

En büyük hedef Dünya Şampiyonası

Bu sezonki en büyük hedef olan; eylül ayındaki Dünya Şampiyonası'na da hazırlık niteliği taşıyan Milletler Ligi, aynı zamanda Paris 2024kotası için de önem kazandı. Milletler Ligi'nin lig etap maçları 3 ayakta oynandı. Organizasyonun 1. ayağı Ankara'da, 2. ayağı Brezilya ve 3. ayağı Kanada'da yapıldı. Müsabakalar sonunda ilk 8'e giren ABD, Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan, Türkiye ve Tayland, final etabında mücadele etme hakkı kazandı. Türkiye ev sahibi avantajıyla da direkt olarak final etabı bileti almıştı ancak çeyrek finalde hangi takımla eşleşeceğini 3 ayak sonrası konumlandığı sıralama belirleyecekti. Lig etabını 7. sırada bitiren Türkiye ev sahibi olarak direkt olarak 1. sıraya yerleşti ve Tayland'la eşleşti. Eğer ilk 8'in dışında kalsaydık, final etabına 8. sıradan gidecektik. Üst üste4. kez final etabına kalma başarısı gösteren Ay-Yıldızlı ekip, 2018 yılında gümüş, 2021 yılında ise bronz madalya elde etmişti.