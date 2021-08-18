Filenin Sultanları, Romanya ile karşılaşacak

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor... Organizasyona Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan ev sahipliği yapacak. Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek. Son Avrupa ikincisi... Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan Filenin Sultanları, D Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, şampiyonadaki ilk maçında bugün 20.30'da Romanya ile kozlarını paylaşacak.

Şampiyonluk istiyorlar!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanacaklarına inandığını söyledi. Dündar, "2019'da güzel bir Avrupa Şampiyonası yaşadık. Tüm Türkiye'yi arkamızdan sürüklediğimiz bir şampiyona oldu. Bu Avrupa Şampiyonası'nda aynı seviyeyi korumayı, hatta üzerine çıkmayı istiyoruz" dedi. Cansu Özbay ise, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gerçekten istersek neler yapabileceğimizi görmüş olduk. Avrupa Şampiyonası'nda bu derslere ve tecrübelere göre hareket edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.