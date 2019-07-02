Filenin Sultanları, Milletler Ligi Finalleri’nde sahne alıyor

A Kadın Milli Takımımız, 03-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında Çin’in ev sahipliğinde Nanjing’te düzenlenecek FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde sahne alacak.

Milletler Ligi Finalleri’nde A Grubu’nda ev sahibi Çin ve İtalya ile mücadele edecek Filenin Sultanları, finallerdeki ilk karşılaşmasında yarın (03 Temmuz 2019, Çarşamba), Türkiye saati ile 14.30’da Çin ile karşılaşacak. Müsabakayı, S Sport 2 ve S Sport Plus naklen yayınlanacak.

Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi Dilik

Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Gözde Yılmaz

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu

Millilerimizin, Milletler Ligi Finalleri’ndeki maç programı şu şekilde:

03 Temmuz 2019, Çarşamba

TSİ 14.30 Çin – Türkiye (S Sport 2)

04 Temmuz 2019, Perşembe

TSİ 14.30 İtalya – Türkiye (S Sport 2)

Turnuva statüsü

Final etabında mücadele edecek 6 takım, 3’erli olmak üzere 2 gruba ayrılır. Grupta oynanan müsabakaların ardından gruplarını ilk 2 sırada bitirecek olan takımlar, yarı finale yükselirler. Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk; kaybeden takımlar ise; 3./4.’lük karşılaşmasında bronz madalya için mücadele ederler.



