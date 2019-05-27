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Filenin Sultanları Japonya, Almanya ve Rusya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın başlayacak 2. etapta başkentte Japonya, Almanya ve Rusya ile karşılaşacak

27 Mayıs 2019, Pazartesi 10:38
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Filenin Sultanları Japonya, Almanya ve Rusya ile karşılaşacak

2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi’nin Sırbistan etabını 3’te 3 yaparak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, 2. etap mücadelesi yarın başkentte başlayacak.

Belgrad’da düzenlenen ilk etapta Güney Kore, Hollanda ve Sırbistan’ı mağlup ederek 9 puan toplayan ve aynı puana sahip ABD ile liderlik koltuğuna oturan A Milli Kadın Takımı, ligin 2. etabında karşılaşmalarını Ankara’da oynayacak.

İlk etabı haftayı yenilgisiz tamamlayan milli takım, Uluslar Ligi’nin 2. etabında Japonya, Almanya ve Rusya ile karşı karşıya gelecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak maçların programı şöyle:

28 Mayıs Salı:

17.30 Türkiye-Japonya

29 Mayıs Çarşamba:

17.30 Almanya-Türkiye

30 Mayıs Perşembe:

17.30 Türkiye-Rusya

AA

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