Filenin sultanları il üçüncüsü

ANTALYA, (DHA) - KEPEZ Belediyespor Genç Kızlar Voleybol takımı, DSİ Sporu 3-1 yenerek, Antalya 3'üncüsü oldu.

Antalya Yerel Ligler Genç Kızlar Voleybol Kategorisinde, Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, DSİ Spor ile karşılaştı. Antalya Spor Salonunda gerçekleştirilen karşılaşmada Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, rakibine göz açtırmadı. Maç boyunca ortaya koyduğu üstün performansı karşılaşmanın sonuna kadar sürdüren Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, DSİ Spor'u 3-1 yendi. Filenin sultanları, DSİ karşısında elde ettiği galibiyetle Antalya 3'üncüsü oldu.