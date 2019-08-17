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Filenin Sultanları, Gloria Cup’ta İtalya’yı 3-0'la geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Antalya’da düzenlenen Gloria Kupası’ndaki ikinci maçında İtalya’yı 3-0 yendi.

17 Ağustos 2019, Cumartesi 01:50
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Filenin Sultanları, Gloria Cup’ta İtalya’yı 3-0'la geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Antalya Belek'te yer alan Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde, Smart Casual Event'ın organizatörlüğünde ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle düzenlenen Gloria Cup turnuvasındaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar rakibini 25-22, 25-14 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup ederek Gloria Cup'taki ikinci galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın oyuncusu ise Türkiye'den Zehra Güneş seçildi. Filenin Sultanları, Gloria Cup'taki üçüncü ve son maçında bugün saat 14.30'da Sırbistan ile şampiyonluk için karşılaşacak. Gloria Cup'ta bugün oynanan diğer mücadelede ise Sırbistan, Hırvatistan'ı 3-1 (25-17, 25-22, 17-25, 25-23) mağlup etti.

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