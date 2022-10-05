Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyet ile başladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çıktığı altıncı maçında Almanya'yı 1 saat 13 dakika süren setler sonucunda 3-0 mağlup etti. (setler:25-21, 25-18, 25-21)
A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çıktığı altıncı maçında Almanya'yı 1 saat 13 dakika süren setler sonucunda 3-0 mağlup etti. (setler:25-21, 25-18, 25-21)
Milli Takım B Grubu'nda oynadığı Güney Kore ve Hırvatistan karşılaşmalarından sonra Almanya karşısında da 3-0 kazandı.
Filenin Sultanları üç sette de ilk teknik molalara yenik başlasa da göstermiş olduğu performansla sahadan mutlu ayrılmayı bildi.
Ve Milliler bu sonuçla puanını 14'e yükseltti.
Milliler de 10 hücum sayısı, 2 blok sayısı, 2 servis sayısı ile en skorer isim kaptan Eda Erdem oldu.
Millilerin skor dağılımları ise şöyle oldu;
Hande Baladın 12 hücum sayısı,
Zehra Güneş 9 hücum sayısı, 1 servis sayısı,
Ebrar Karakurt 8 hücum sayısı, 2 blok sayısı,
Saliha Şahin 6 hücum sayısı, 1 servis sayısı,
Cansu Özbay 1 hücum sayısı, 2 blok sayısı, 2 servis sayısı,
Meliha İsmailoğlu 1 hücum sayısı,
Meryem Boz 1 servis sayısı üreterek takıma katkı sağladı.
Almanya Milli Takımı'nın ve maçın en skorer ismi Jennifer Janiska oldu.
Janiska 14 hücum sayısı, 1 blok sayısı, 1 servis sayısı ile maçı tamamladı.
Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları'nda forma giyen Hanna Orthmann ise 9 hücum sayısı üretti.
Filenin Sultanları yedinci maçında Kanada ile karşılaşacak.