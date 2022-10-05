A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çıktığı altıncı maçında Almanya'yı 1 saat 13 dakika süren setler sonucunda 3-0 mağlup etti. (setler:25-21, 25-18, 25-21)

Milli Takım B Grubu'nda oynadığı Güney Kore ve Hırvatistan karşılaşmalarından sonra Almanya karşısında da 3-0 kazandı.

Filenin Sultanları üç sette de ilk teknik molalara yenik başlasa da göstermiş olduğu performansla sahadan mutlu ayrılmayı bildi.

Ve Milliler bu sonuçla puanını 14'e yükseltti.

Milliler de 10 hücum sayısı, 2 blok sayısı, 2 servis sayısı ile en skorer isim kaptan Eda Erdem oldu.

Millilerin skor dağılımları ise şöyle oldu;

Hande Baladın 12 hücum sayısı,

Zehra Güneş 9 hücum sayısı, 1 servis sayısı,

Ebrar Karakurt 8 hücum sayısı, 2 blok sayısı,

Saliha Şahin 6 hücum sayısı, 1 servis sayısı,

Cansu Özbay 1 hücum sayısı, 2 blok sayısı, 2 servis sayısı,

Meliha İsmailoğlu 1 hücum sayısı,

Meryem Boz 1 servis sayısı üreterek takıma katkı sağladı.

Almanya Milli Takımı'nın ve maçın en skorer ismi Jennifer Janiska oldu.

Janiska 14 hücum sayısı, 1 blok sayısı, 1 servis sayısı ile maçı tamamladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları'nda forma giyen Hanna Orthmann ise 9 hücum sayısı üretti.

Filenin Sultanları yedinci maçında Kanada ile karşılaşacak.