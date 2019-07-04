Filenin Sultanları dünyanın en iyi 4 takımı arasında

Filenin Sultanları, Milletler Ligi Finalleri’nin ikinci maçında İtalya’yı 3-0 mağlup etti ve dünyanın en iyi 4 takımı arasına adını yazdırdı.

04 Temmuz 2019, Perşembe 19:22
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Filenin Sultanları dünyanın en iyi 4 takımı arasında

Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen Milletler Ligi Final etabında milli takım, A Grubu’ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 25-21, 25-15 ve 25-21’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup eden milliler, 2’de 2 yaparak grubunu ilk sırada tamamladı.

Uluslar Ligi’nde üst üste iki yıldır finallere yükselmeyi başaran milli takım, dünyanın en iyi 4 takımı arasına adını yazdırdı.

A Milli Takım’ın yarı finaldeki rakibi, yarın oynanacak ABD-Brezilya karşılaşmasının ardından belli olacak.

Milliler, yarı final karşılaşmasını 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 10.00’da oynayacak.

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