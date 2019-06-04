Filenin Sultanları Dominik önünde

2019 FIVB Uluslar Ligi’nde 3.hafta maçları bugün oynanmaya başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız Tayland’ın ev sahipliği yaptığı 3. haftanın ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

04 Haziran 2019, Salı 06:01
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Filenin Sultanları Dominik önünde

2019 FIVB Uluslar Ligi’nde 3.hafta maçları bugün oynanmaya başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız Tayland’ın ev sahipliği yaptığı 3. haftanın ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Başkent Bangkok’ta oynanacak maç TSİ 11.05’te başlayacak. İlk 2 haftasında 6 maç yapan A Milli Takım, 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 16 ülkenin mücadele ettiği Uluslar Ligi’nde lider konumda bulunuyor. Milliler, Uluslar Ligi’nin 3. haftasında yarın Bulgaristan, perşembe günü ise ev sahibi Tayland ile mücadele edecek.

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