Hollanda ve Polonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Voleybol Şampiyonası’nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, DHL Hazırlık Turnuvası’ndaki ilk maçında İtalya’yı 3-1 mağlup etti.
Milliler, DHL Hazırlık Turnuvası’ndaki ikinci maçında yarın TSİ 18.00’de Sırbistan ile karşılaşacak.
İtalya-Türkiye: 1-3
İtalta: Egonu 23, Bosetti 10, Chirichella 5, Orro 1, Sylla 13, Danesi 7, De Gennaro (L) (Lubian 3, Gennari 3, Malinov 1, Degradi)
TURCHIA: Eda 13, Cansu 1, Saliha 6, Zehra 9, Ebrar 20, Hande 15, Simge (L) (Elif 1, Meliha, Ayçin 1, Derya, İlkin, Aylin)
Setler: 25-22, 23-25, 18-25, 15-25
Süre: 104 dakika (29’, 30’ 24’, 21’)