FIVB Uluslar Ligi’nde geçen sene finale kalarak tarihi bir başarıya imza atan ve gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, önemli organizasyonda bu yıl da final grubuna kalma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Filenin Sultanları geride kalan 4 hafta sonunda 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle İtalya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Türkiye, Uluslar Ligi’nde bir tek Japonya ve Çin’e kaybetmişti. Organizasyonun 5. ve son haftasındaki Ankara etabında, İtalya, Brezilya ve Belçika’yla karşılaşacak Ay-Yıldızlı ekibimiz, iyi sonuçlar alarak Çin’deki final grubu lider olarak gitmeye çalışacak. Guidetti: İyi bir ritim yakaladık Filenin Sultanları, bugün Belçika, yarın İtalya ve perşembe günü de Brezilya ile saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Türkiye Başantrenörü Giovanni Guidetti son hafta maçları öncesi şunları söyledi: “Uluslar Ligi’nin son ayağı için yeniden evimizde, Ankara’dayız. Burada Brezilya, İtalya ve Belçika gibi zorlu rakipleri ağırlayacağız. Ankara seyircisi her zamanki gibi yalnız bırakmayacaktır. İyi bir oyun sergilemek istiyoruz, takım olarak iyi bir ritim yakaladık bunu sürdürmek istiyoruz. Umarım iyi bir hafta geçirip Çin’deki 6’lı Finallere gideriz.”