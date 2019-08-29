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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda Son 16 Turu'nda

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu’nun son mücadelesinde Filenin Sultanları, Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu.

29 Ağustos 2019, Perşembe 22:24
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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda Son 16 Turu'nda

Türk Milli Takımı, Ankara Arena’da 10 bin 500 seyirci önünde son Avrupa ve Dünya Şampiyonu Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları zorlu geçen mücadelede 25-23, 19-25, 22-25, 22-25’lik setlerle Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu. 

Filenin Sultanları, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi. 

Salon: Ankara Arena 

Hakemler: Juraj Mokry, Ilaria Vagni 

Türkiye: Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Cansu, Şeyma, Kübra, Meryem, Naz, Gözde, Fatma, Simge(L), (Aylin) 

Sırbistan: Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Busa, Velikovic, Ognjenovic, Blagojevic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Pusic (L), (Silvijia Popovic) 

Setler: 25-23,19-25, 22-25, 22-25 

Süre: 1 saat 51 dakika (31,23, 26, 31)

İHA

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