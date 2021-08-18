2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti ve harika bir başlangıç yaptı. Milliler, Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında 20 Ağustos Cuma günü TSİ 20.30’da Ukrayna ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları’nda Ebrar Karakurt 26 sayıyla en skorer isim oldu. Ebrar’a Eda 15, Zehra 11, Hande 10, Meliha 4, Cansu 2, Tuğba ve İlkin 1’er sayıyla eşlik etti.

Romanya engelini rahat aşan Filenin Sultanları, D Grubu'nda sırasıyla Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak.

Geriye düştük, pes etmedik!

Romanya’nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena’da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf, ev sahibi takım oldu. Milliler çok sayıda servis hatası yaptığı ilk setin sonlarında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Romanya, ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Ebrar Karakurt’un skorer performansıyla rahat bir oyun ortaya koyan Ay-Yıldızlılar, 25-10 ile galip gelerek durumu 1-1’e getirdi.

Milli takım, üçüncü seti de etkili hücum performansıyla 25-20 kazanarak 2-1 üstünlük yakaladı.

İlk setten sonra Romanya’ya üstünlüğünü kabul ettiren Türkiye, dördüncü seti 25-17 ile hanesine yazdırarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Türkiye’nin D Grubu’ndaki maç programı şöyle:

18 Ağustos Çarşamba:

20.30 Romanya 1-3 Türkiye

20 Ağustos:

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye