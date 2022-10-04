Filenin Sultanları Almanya ile karşılaşıyor: İşte rakiplerimiz..

Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası'nda B Grubunu lider bitirerek son 16 turuna çıkmıştı. Milliler B Grubu'nda Tayland, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve ev sahibi Polonya ile mücadele etmiş, gruptaki tek yenilgisini ise şampiyonanın ilk maçında Tayland karşısında almıştı.

Ev sahibi Polonya ile Gdansk kentinde oynanan ve mücadeleyi beşinci sete götüren Milliler, ikinci tura yükselmişti. F Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları'nın rakiplerine bakacak olursak; Almanya, Kanada, ABD, Sırbistan.

FİLENİN SULTANLARI'NIN İLK RAKİBİ: ALMANYA MİLLİ TAKIMI

Almanya Milli Takımı'nın başında Belçikalı başantrenör Vital Heynen bulunuyor. Heynen, voleybolseverlerin yakından takip ettiği Misli.com Sultanlar Ligi'nde yer alan Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor'un da bu sezon başantrenörlüğünü üstlenecek.

Heynen'in ekibi C Grubu'nda Bulgaristan, Kazakistan, Sırbistan, ABD ve Kanada ile mücadele etmiş, 3 yenilgi ile grubunu tamamlamıştı. Almanya'nın en skorlerine baktığımızda ise Camilla Weitzel 50 sayı(38 hücum sayısı, 9 blok sayısı,3 servis sayısı) Marie Schölzel 45 sayı (30 hücum sayısı, 13 blok sayısı, 2 servis sayısı) 2022 yılının başında Misli.com Sultanlar Ligi'nin başarılı ekiplerinden Türk Hava Yolları'na transfer olan ve oyunuyla izleyen her kesimden takdir alan Hanna Orthmann 43 sayı(40 hücum sayısı, 2 blok sayısı, 1 blok sayısı)





FİLENİN SULTANLARI'NIN İKİNCİ RAKİBİ: KANADA MİLLİ TAKIMI

Filenin Sultanları'nın gruptaki ikinci maçı ise Kanada ile olacak. Kanada da görmeye pek alışkın olmadığımız bir durum söz konusu, çünkü 2021 yılından beri Kanada Milli Takımı'nın başantrenörlük koltuğunda kadın antrenör Shannon Winzer var. Winzer'ın ekibi C Grubu'nda Sırbistan, ABD, Kazakistan, Bulgaristan, Almanya ile karşılaşmış, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ile grubu tamamlamıştı.

Kanada takımına baktığımızda en skorer isim Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Türk Hava Yolları'nın başarılı pasör çaprazı Kiera Van Ryk var. Ryk 87 sayı (84 hücum sayısı, 1 blok, 2 servis sayısı) ile takımını sırtlayan isimlerden bir tanesi. Alexa Gray ise 69 sayı (64 hücum sayısı,3 blok sayısı,2 servis sayısı) ile takımına katkı sağlarken, Hilary Howe 57 sayıyla takımının en skorerlerinden (46 hücum sayısı,9 blok sayısı, 2 servis sayısı)

FİLENİN SULTANLARI'NIN ÜÇÜNCÜ RAKİBİ: ABD

Millilerin gruptaki üçüncü maçı ABD ile olacak. ABD grubunda oynadığı beş maçta sadece Sırbistan'a yenilerek grubunu tamamlamıştı. ABD'yi 2013 yılından beri başantrenörlük görevinde bulunan Karch Kiraly var.

Kiraly daha önce de ABD takımının yardımcı antrenörlüğünü üstleniyordu. Takımın en skorer isimlerine baktığımızda şu isimleri görüyoruz; Andrea Drews 54 sayı (36 hücum sayısı, 5 blok, 13 servis sayısı) Alexandra Frantti 51 sayı (47 hücum sayısı, 2 blok, 2 servis sayısı) üretti. Bir dönem VakıfBank ve Fenerbahçe Opet formaları giyen Kelsey Robinson 41 sayı (37 hücum sayısı,3 blok sayısı, 1 servis sayısı) ile takımın skorer isimleri arasında yer alıyor.

FİLENİN SULTANLARI'NIN DÖRDÜNCÜ RAKİBİ: SIRBİSTAN

A Milli Takım 'ın bu gruptaki son rakibi ise Sırbistan olacak. Sırbistan grubunu yenilgisiz tamamlayarak son 16'ya yükseldi. Sırbistan takımında 10 senedir takımın başantrenörü olan ve şuan Fenerbahçe Opet'i de çalıştıran isim Zoran Terzic bulunuyordu. Terzic sene başında bu görevinden ayrılmıştı ve yerine İtalyan başantrenör Daniele Santarelli gelmişti. 2015 yılından beri Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Tijana Boskovic Sırbistan takımının en skorer ismi. Boskovic 94 sayı (81 hücum sayısı, 7 blok, 6 servis sayısı) ile şampiyonanın en skorer altıncı ismi.

Yeni sezonda PTT Spor Kulübü'nde izleyeceğimiz Bianka Busa, Sırbistan'ın en skorer ikinci ismi. Bianka 49 sayı (39 hücum sayısı,5 blok sayısı, 5 servis sayısı) üretirken, Sara Lozo 39 sayı (30 hücum sayısı, 6 blok, 3 servis sayısı) üretti.

Hatice Merve Mutlu - Fanatik ÖZEL