Türkiye - Finlandiya: 3-2

ANKARA (DHA)

SALON: Ankara

HAKEMLER: Ilaria Vagni (İtalya), Vladimir Oleynik (Rusya)

TÜRKİYE: Eda, Cansu, Meliha, Zehra, Meryem, Ebrar, Simge (L) (Gözde, Fatma, Hande, Naz, Şeyma)

FİNLANDİYA: Karhu, Bjerregard, Alanko, Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Koskelo (L) (Kosonen, Czakan)

SETLER: 26-24, 25-15, 20-25, 21-25, 15-10

SÜRE: 120 dakika (28, 24, 25, 27, 16)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

Türkiye, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Finlandiya'yı ağırladı. Ankaralı voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta milliler, rakibini 26-24, 25-15, 20-25, 21-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti ve Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı. Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 26 Ağustos Pazartesi günü, saat 19.30'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)