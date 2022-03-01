A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2022 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nde verecek. Millilerimiz, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara’da, ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia’da, üçüncü haftasında da Calgary’de mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise, 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018’de ikincilik, 2019’da dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Voleybol Milletler Ligi’ndeki maç programı şu şekilde:

1.HAFTA (31 MAYIS-5 HAZİRAN / ANKARA-TÜRKİYE)

31 Mayıs 2022 18.00 Türkiye-İtalya

3 Haziran 2022 19.00 Türkiye-Çin

4 Haziran 2022 19.00 Rusya-Türkiye

5 Haziran 2022 19.00 Türkiye-Belçika

2.HAFTA (16-19 HAZİRAN / BRASILIA-BREZİLYA)

16 Haziran 2022 03.00 Brezilya-Türkiye

17 Haziran 2022 24.00 Sırbistan-Türkiye

18 Haziran 2022 24.00 Almanya-Türkiye

19 Haziran 2022 22.00 Türkiye- Güney Kore

3.HAFTA (29 HAZİRAN-2 TEMMUZ / CALGARY-KANADA)

29 Haziran 2022 05.00 Kanada-Türkiye

30 Haziran 2022 23.00 Türkiye-Hollanda

1 Temmuz 2022 02.00 Türkiye-Japonya

2 Temmuz 2022 23.00 Türkiye-ABD