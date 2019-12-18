Filenin genç akrepleri yarı finalde

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - KADINLAR Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor, Kepez Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor, kadın voleybol takımı son 5 maçından 4'ünü kazanarak yükselişe geçti. Antalyaspor Genç Kız takımı, final grubunda Kepez Belediyesi'ni 3-0 mağlup ederek grubunda birinci oldu. Filenin Genç Akrepleri aldığı bu sonuçla yarı final oynama hakkı elde etti. Antalyaspor, farklı yaş kategorilerinde 7 takımla yerel liglerde mücadele ediyor.

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